Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 119 bin 120 doz aşı uygulanmasıyla ülkede toplam yapılan aşı dozunun 2 milyon 69 bin 518’e ulaştığı belirtildi. Bu çerçevede ülkede 1 milyon 354 bin 785 kişiye ilk doz, 714 bin 733 kişiye de ikinci doz aşıların uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte yeni vaka sayısının 160 artarak 100 bin 495 olduğu, 230 hastanın iyileşmesiyle taburcu edilenlerin sayısının ise 96 bin 223’e çıktığı kaydedildi. 3 bin 582 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede bugüne kadar 690 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Rusya’nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 70 bin doz daha getirildiği aktarılırken, böylece ülkeye toplam 4 milyon 330 bin doz aşının ulaştırıldığı anımsatıldı.

1 Nisan’dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, ilk etapta yaşlı, sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri olmak üzere yıl sonuna kadar toplam 4 milyondan fazla kişinin aşılanması öngörülüyor.

Ülkedeki aşı uygulaması için Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria, Çin’in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince ortak geliştirilen "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.