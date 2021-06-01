Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye eleman temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Mardin'de alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne eleman temin ettikleri gerekçesiyle A.H.H. ve H.M. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bir şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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