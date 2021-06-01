Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'in 12 ay aktif değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Erciyes Yüksek Kamp İrtifa Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Takımların uluslararası standartlarda kamp yapabileceği merkezde sahayı ve tesisleri gezen Büyükkılıç, yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı.

İncelemede, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da hazır bulundu.

Burada açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, 4 ayda Erciyes'in kayak merkezi ile anılmasını yeterli bulmadıklarını, sıcak su termal kaplıca çalışmaları ile ilgili son aşamaya yaklaştıklarını, 2 bin 140 metrede çalışmaların sürdüğünü, 2 bin 200 metreye ulaşmak üzere olduklarını aktardı.

Erciyes'in bir oksijen deposu olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yüksek irtifa sporun merkezi 1800-2000 metre arası Erciyes bu işe en uygun yerdir. Doktor olarak söylüyorum, bu alandaki otoritelerin görüşleri de bu doğrultuda. Futbol ile diğer spor alanlarıyla ilgili hepsine yönelik olarak böyle bir merkezimizin olduğunu paylaşmak istiyorum. İki ayrı futbol ile ilgili sahamızı yaptık, tesislerimiz hazır, kamp ile ilgili çalışmaları da ilgili arkadaşımız sürdürüyor, otel konusunda sorun yok, futbol sahaları konusunda sorun yok, kültürel alanda sorun yok."

6 sahanın yapım çalışmasının sürdüğünü aktaran Büyükkılıç, "Tüm profesyonel takımları uygun bir rakama, uygun bir şekilde, tarihi misyonu olan, kültürel alt yapısı olan, hoş görünün merkezi olan Kayseri'mizde görmek istiyoruz. Fiyat konusuna takılmamalarını buradan paylaşıyorum, ilgili firmamız bu konuda yardımcı olacağını ifade ediyor, bizler de bu konuda yönlendiriyoruz. İnşallah Kayseri'mizde takım ve takımları görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol sahası incelemeleri esnasında Başkan Büyükkılıç, penaltı atışı yapmayı da ihmal etmedi.