Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde metruk binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi.

Binanın iki apartmanın arkasında kalması nedeniyle yaya yolu olarak gözüken güzergaha yol yapılması için mahkemeden izin alındı.

Evlerinin zarar göreceği düşüncesiyle karara itiraz eden mahalle sakinleri, oturma eylemi yaparak çalışmalara engel olmak istedi.

Bölgeye sevk edilen polisler, uzun uğraşlar sonucu mahalleliyi ikna etti.

Eylemin sonlandırılmasının ardından iki apartman arasında asılı olan Türk bayrakları, iş makinelerinin geçişine engel olduğu için polis tarafından geçici olarak indirildi.

Daha sonra alana giren iş makineleri yol yapım çalışmalarına başladı.