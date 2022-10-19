Kaza, saat 02.00 sıralarında D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'nde yakınında meydana geldi.

Kaş yönüne giden H.A. (20) yönetimindeki otomobil, C.S.'nin yol kenarında park edip içerisinde manzarayı izlediği otomobiline çarptı. Kazada, İngilizce öğretmeni olan C.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hafif yaralanan H.A. ise Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. H.A'nın 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi.