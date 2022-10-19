Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 21:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 1 ölü
Antalya'nın Kaş ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, C.S.'nin (53) yol kenarına park edip, içinde oturarak manzarayı izlediği otomobiline çarptı. Yaralanan C.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.00 sıralarında D-400 kara yolu Kalkan Mahallesi'nde yakınında meydana geldi.
Kaş yönüne giden H.A. (20) yönetimindeki otomobil, C.S.'nin yol kenarında park edip içerisinde manzarayı izlediği otomobiline çarptı. Kazada, İngilizce öğretmeni olan C.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hafif yaralanan H.A. ise Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. H.A'nın 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi.
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