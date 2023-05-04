Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

Alışveriş için ailesiyle ilçe merkezine giden Ergün Ata yönetimindeki otomobil ile tarlaya giden İbrahim Baştürk idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Ergün Ata, eşi Hatice Ata, torunları Bekir ve Naciye Öğür ile hafif ticari araçtaki, sürücüyle aynı adı taşıyan dedesi İbrahim Baştürk kazada hayatlarını kaybetti.
Ergün Ata'nın nişanlı kızı Hayriye Ata ile hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Baştürk ise Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada ölen Ergün ve Hatice Ata çiftiyle torunları Bekir ve Naciye Öğür'ün cenazeleri, bugün kılınan namazın ardından Apak Mezarlığı'nda defnedildi.
İbrahim Baştürk ise Reşadiye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.