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Güncel
AA 04.05.2023 12:47

Kilis'te 9 hükümlü yakalandı

Kilis'te 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kilis'te 9 hükümlü yakalandı
[Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 24 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aranması olan 21 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından, 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğer 12 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

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