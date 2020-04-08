Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobille çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gebze Barış Mahallesi mevkisinde Fatih Ö. yönetimindeki 34 SB 0188 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 L 5496 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Fatih Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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