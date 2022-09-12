Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin koltuğuna gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.K. ve Y.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Zonguldak
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