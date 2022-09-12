Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobile gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Rize'de otomobilin lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Yapılan aramada aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 130 fişek ele geçirildi.
Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Rize
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