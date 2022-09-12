Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Malatya'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 bin 501 sikke ile kitap, heykel, kolye ve 2 yüzüğü satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde il dışından kente gelen 3 zanlının, Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde tarihi eser satacağını tespit etti.
Jandarma ekipleri, operasyon düzenleyerek şüphelilerin aracını durdurdu.
Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 501 sikke, birer kitap, heykel ve kolye ile 2 yüzük ele geçirildi.
Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Malatya Tarihi Eser Roma Dönemi
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