Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte alkolden zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla 9 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 260 litre sahte alkol, 145 litre etil alkol, 176 adet alkol yapımında kullanılan kit, 36 şişe sahte alkol, 19 kaçak cep telefonu, 260 cep telefonu aksesuarı, 30 bin 800 kaçak makaron, bin 740 doldurulmuş sigara, 21 kg kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 2 bin 200 litre karışımlı akaryakıt, 121 parça tarihi eser niteliğinde sikke/obje, 2 define arama dedektör cihazı ve 2 çubuklu el dedektörü ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.