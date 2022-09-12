Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yolcu otobüsü ve akaryakıt taşıyan tanker çarpıştı. İki araç da alevler içinde kaldı.

Tankerden yola dökülen akaryakıt alev alınca 20 kişi yanarak öldü. Kazaya, tankere bağlı iki yakıt tankından birinin kopmasının neden olduğu düşünülüyor.

Meksika'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda da bir tırın freni patladı.

Duramayan tır, 22 aracı ezdi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır, 44 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu 3 saatten uzun süre ulaşıma kapatıldı.Tır şoförü gözaltına alındı.