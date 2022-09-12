Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da kamyonla minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Tuzla'da kamyonla minibüsün çarpışması sonucu araçların sürücüleri yaralandı.
Tan Tepe'nin kullandığı kamyon, Aydınlıyolu Şelale Park önünde refüjü aşarak karşı yönden gelen Berker Üvenligil yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Savrularak istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü Tepe ile minibüs sürücüsü Üvenligil yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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