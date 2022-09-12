Geçen yıl mart ayında Altınözü Milli İrade Parkı'nda 240 metrekare alana inşa edilen ev, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Haftanın her günü 08.00-24.00 saatlerinde gezilebilen Ters Ev'i geçen yıl 111 bin kişi ziyaret etti.

Dikkat çeken yapı, 2022 yılının ilk 8 ayında ise 186 bin kişiyi ağırladı.