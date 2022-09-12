Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Ters Ev" yılın 186 bin ziyaretçi ağırladı
[Fotograf: AA]
Hatay'da Altınözü Belediyesi tarafından inşa edilen "Ters Ev"i yılın ilk 8 ayında 186 bin kişi ziyaret etti.
Geçen yıl mart ayında Altınözü Milli İrade Parkı'nda 240 metrekare alana inşa edilen ev, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Haftanın her günü 08.00-24.00 saatlerinde gezilebilen Ters Ev'i geçen yıl 111 bin kişi ziyaret etti.
Dikkat çeken yapı, 2022 yılının ilk 8 ayında ise 186 bin kişiyi ağırladı.
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