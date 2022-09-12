İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi, şiirler okundu.

Vali Abdullah Ayaz, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gençlerden beklentilerin yüksek olduğunu anlatan Ayaz, "Muhakkak ki hepinizin bu ön sırada oturanlardan çok daha iyi bir donanımla geleceğe hazırlanması ve bizlerden bayrağı devralması, ülkemizi bugüne getirenlerin yapmış olduğu fedakarlıkların daha fazlasını sarf ederek inşallah ülkemizi güzel yarınlara ulaştırması en büyük temennimiz. Bunun için el birliği içerisinde milletvekillerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla hep beraber gayret edeceğiz ve sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da Çankırı'ya eğitim alanında yapılan yatırımların hepsinin kıymetli öğrenciler için olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de il genelinde 3 bin 945 okul öncesi ve 1. sınıf öğrencisinin uyum eğitimleri ile geçen hafta yeni döneme ilk adımı attıklarını vurguladı.