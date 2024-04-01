Otizmli minik depremzede piyanoda kendini geliştiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'daki evlerini kaybeden Okutan ailesi, afetin ardından Aydın Kuşadası'ndaki akrabalarının yanına yerleşti.

Yaşar ve Meral Okutan çiftinin 6 yaşındaki çocukları Mert'e otizm tanısı kondu. Aile, Mert'in eğitimi için Antalya'ya yerleşti.

Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi'nde eğitim almaya başlayan Mert, müzik konusundaki yetenekleriyle öğretmenlerinin ilgisini çekti.

Sadece birkaç kez dinleyerek ezberlediği şarkıları piyanoda çalabilen Mert için özel müzik programı hazırlandı.

"Oğlumun otizmini çok geç fark ettik"

Anne Meral Okutan, Mert'in okula gitmeden kendi çabalarıyla okumayı öğrendiğini, piyano çalabildiğini ve İngilizce konuşabildiğini söyledi.

Oğluna tanı konmadan önce otizmin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Okutan, "Oğlumun otizmini çok geç fark ettik. İngilizce konuşabildiğini bilmiyorduk. Kore diline de ilgisi varmış ve bazı kelimeleri konuşabiliyor. Bunları duyunca çok şaşırdık. Duyduğu eserleri de anında piyanoda çalabiliyor. Kendimizi onun eğitimine adadık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel eğitimlerini karşılayamıyoruz. Kurumların ücretsiz eğitimleri bu anlamda bize çok faydalı oluyor" dedi.

"Otizmli çocukların müzik yeteneği yüksek olabiliyor"

Mert'e piyano dersi veren öğretmen Yağmur Erel de küçük çocuğun algılarının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Mert'in İngilizce sorulara kolaylıkla cevap verdiğini vurgulayan Erel, "Hiç zorlanmadan duyduğu herhangi bir eseri piyanoda çalabiliyor. Otizmli çocukların müzik yeteneği yüksek olabiliyor. Ailelerin, otizmli evlatlarının yanında müzik dinlemeleri gerekiyor. Böylelikle çocukların yeteneklerini de fark edebilir ve ona göre yönlendirme yapabilirler" dedi.