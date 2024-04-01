Az Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.04.2024 11:27

Otizmli minik depremzede piyanoda kendini geliştiriyor

6 Şubat depremlerine Şanlıurfa'da yakalanan otizmli Mert Okutan, birkaç kez dinlediği şarkıları piyanoda çalabiliyor.

Otizmli minik depremzede piyanoda kendini geliştiriyor
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'daki evlerini kaybeden Okutan ailesi, afetin ardından Aydın Kuşadası'ndaki akrabalarının yanına yerleşti.

Yaşar ve Meral Okutan çiftinin 6 yaşındaki çocukları Mert'e otizm tanısı kondu. Aile, Mert'in eğitimi için Antalya'ya yerleşti.

Şahin Harun Kırbıyık Otizm Kurs Merkezi'nde eğitim almaya başlayan Mert, müzik konusundaki yetenekleriyle öğretmenlerinin ilgisini çekti.

Sadece birkaç kez dinleyerek ezberlediği şarkıları piyanoda çalabilen Mert için özel müzik programı hazırlandı.

Otizmli minik depremzede piyanoda kendini geliştiriyor

"Oğlumun otizmini çok geç fark ettik"

Anne Meral Okutan, Mert'in okula gitmeden kendi çabalarıyla okumayı öğrendiğini, piyano çalabildiğini ve İngilizce konuşabildiğini söyledi.

Oğluna tanı konmadan önce otizmin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Okutan, "Oğlumun otizmini çok geç fark ettik. İngilizce konuşabildiğini bilmiyorduk. Kore diline de ilgisi varmış ve bazı kelimeleri konuşabiliyor. Bunları duyunca çok şaşırdık. Duyduğu eserleri de anında piyanoda çalabiliyor. Kendimizi onun eğitimine adadık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle özel eğitimlerini karşılayamıyoruz. Kurumların ücretsiz eğitimleri bu anlamda bize çok faydalı oluyor" dedi.

"Otizmli çocukların müzik yeteneği yüksek olabiliyor"

Mert'e piyano dersi veren öğretmen Yağmur Erel de küçük çocuğun algılarının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Mert'in İngilizce sorulara kolaylıkla cevap verdiğini vurgulayan Erel, "Hiç zorlanmadan duyduğu herhangi bir eseri piyanoda çalabiliyor. Otizmli çocukların müzik yeteneği yüksek olabiliyor. Ailelerin, otizmli evlatlarının yanında müzik dinlemeleri gerekiyor. Böylelikle çocukların yeteneklerini de fark edebilir ve ona göre yönlendirme yapabilirler" dedi.

ETİKETLER
Antalya Engelliler
Sıradaki Haber
Kocaeli'de fabrika yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
BIST 100 endeksi dünya endekslerini geride bıraktı
13:15
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
13:12
Kütahya'da 40 yıllık muhtar dokuzuncu defa seçildi
13:04
LGS başvuru süresi uzatıldı
13:03
Ardahan'da mercek bulutları oluştu
12:59
22 yaşındaki Zeynep Çelik Türkiye'nin en genç belediye başkanı oldu
Mars’a bile dadandılar
Mars’a bile dadandılar
FOTO FOKUS
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ