Otizm Dünya Farkındalık Günü ne zaman?

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından desteklenen Dünya Otizm Farkındalık Günü, toplumda otizmi daha iyi anlamak, farkındalığı artırmak ve otizm spektrumunda olan bireylere daha iyi destek sağlamak amacıyla düzenleniyor. Her yıl düzenlenen etkinlikler ve kampanyalar, otizm konusunda toplumsal bilinci artırmaya yönelik bir çaba olarak öne çıkıyor. Otizm Dünya Farkındalık Günü aynı zamanda otizm spektrumunda olan bireylerin ailelerine ve bakım verenlerine de destek sağlama fırsatı sunuyor.

Otizm Dünya Farkındalık Günü vesilesiyle, TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi'nde yayınlanan röportajda, Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici, otizm ve otizm spektrum bozukluğu hakkında son güncel bilgileri paylaştı. Ekici, otizmin belirtileri, tedavi yöntemleri, erken tanı önemi ve otizmli bireylerin hayata hazırlanması konularında önemli ipuçları verdi. Detaylı bilgi için TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’ni ziyaret edin!

Otizm nedir?

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici, otizmin sosyal etkileşim ve iletişimde zorluklarla birlikte, belirgin davranış kalıplarının olduğu bir nörogelişimsel bozukluk olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ekici, otizmin her bireyin farklı semptomlar gösterebildiği, "otizm spektrum bozukluğu" olarak adlandırıldığını belirtti.

Otizm belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk yıllarında fark edilen, karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olarak tanımlanan, 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1’inde görülen otizmin, son araştırmalara göre bugün her 36 çocuktan 1’inde görüldüğü kaydediliyor. Son dönemde ebeveynlerin yakından takip ettiği otizm - otizm spektrum bozukluğu ile ilgili çalışmalar yapan Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici, otizmin nedenleri, belirtileri ile güncel tedavileri başlıklarında TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’ne önemli bilgiler verdi.

Otizm belirtilerinde erken dönem tanısı

TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi ile gerçekleştirdiği video röportajında, erken dönemde teşhis için otizm belirtilerinin iyi bilinmesinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Ekici, özellikle sosyal etkileşimde zorluklar, dil gelişiminde gerilik ve tekrarlayıcı davranışlar gibi erken uyarı işaretlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını yakından gözlemlemelerinin otizmin teşhis ve tanısında önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ekici, otizm tanısının uzmanlar tarafından gerçekleştirilen klinik gözlem ve değerlendirmelerle konulabildiğini ifade etti. Doç. Dr. Barış Ekici, otizm tanısı alan bireylerin, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için uygun destek ve terapilere mutlaka başlaması gerektiğini belirterek, aile ve çevrenin otizmli bireylere yaklaşım konusuda bilinçli olmasının çocuğun iyileşme, topluma adapte olma gibi süreçlerdeki önemli rolünden bahsetti.

Otizm nedenleri ve etkileyen faktörlere dikkat

Otizmin artışının nedenleri ile otizmi etkileyen faktörleri anlatan Doç. Dr. Barış Ekici, genetik, çevresel ve nöro-gelişimsel faktörlerin otizmin oluşumunda rol oynadığını belirtti. Otizmin neden bu kadar çok arttığına ilişkin araştırmaların hala devam ettiğini, bazı araştırmalarda özellikle hamilelik döneminde sağlıklı beslenmenin otizm semptomlarını hafifletebileceğinin görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Ekici, aşırı ekran kullanımının otizmli bireylerin sosyal becerilerini olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Otizmli bireyleri hayata hazırlama tavsiyeleri

Doç. Dr. Barış Ekici'nin Ebeveyn Akademisi’ndeki otizm konulu videoları, toplumda farkındalık oluşturarak, otizm spektrum bozukluğuyla yaşayan bireylerin ve ailelerinin hayatlarını daha iyi anlamalarına rehber niteliğinde bir video serisinden oluşuyor. Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Ekici, otizmli anne-babaların yapması gerekenler, aile dinamikleri ve otizm ilişkisi, erkek çocuklarda daha sık görülme nedenleri, otizmli bireylerin eğitim yaşamları, karşılaştıkları zorluklar ve toplum tarafından otizmli bireylerin nasıl desteklenmesi gerektiği gibi konuları detaylı olarak ele aldığı Otizm Farkındalık video serisine Ebeveyn Akademisi’ndeki linkten ulaşabilirsiniz.

