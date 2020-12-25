Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
[fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Özkan Çakmakçı, ekiplerle birlikte alkol satışı yapılan işletmeleri denetledi.
Denetimlerde ürünlerin satışa uygunluğu kontrol edildi.
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