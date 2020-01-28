Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.