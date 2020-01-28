İnegöl ilçesinde suç mağdurlarının şüpheli veya sanık ile yüz yüze getirilmemesi için ifadeleri görüşme, gözlem ve bekleme odalarında sosyal çalışma uzmanları eşliğinde kamera ve mikrofon sistemiyle alınarak, hakim, avukat ve savcılara dijital olarak veriliyor.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, yaptığı açıklamada, adliye binasında suç mağdurlarının ifadelerinin daha iyi bir ortamda alınabilmesi ve dinlenebilmesi amacıyla görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere toplam 3 farklı oda hizmete açıldığını söyledi.