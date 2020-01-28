Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, ABD ile İsrail'in izlediği politikalara tepki gösteren eylemciler, "Yüzyılın Anlaşmasına hayır", "Ulusal birliğe evet" yazılı dövizler taşıdı.

Eş-Şati Mülteci Kampı'nda düzenlenen eylemde konuşan Filistin Halk Komiteleri Yetkilisi Nasr Ahmed, planın açıklanması ve içeriğinin dayatılmasının, uluslararası kanunları ihlal eden tek taraflı bir uygulama olduğunu söyledi.

"Varlığımızın ve davamızın hedef alındığı kritik bir yol ayrımındayız." diyen Ahmed, planın uygulamaya konulma ihtimaline karşı uyarıda bulunarak, Filistinli gruplara siyasi ayrılığı bitirme çağrısında bulundu.

Ahmed, Arap ve İslam ülkelerinden de plana karşı çıkmalarını ve Filistin halkının yanında durmalarını istedi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen gösteride konuşan Komitenin Başkan Yardımcısı Adnan el-Fakavi de sözde barış planını reddettiklerini belirterek, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarına dikkati çekti.

Yine güneyde bulunan Refah kentindeki eylemde göstericilere hitap eden Komite Yetkilisi Muhammed el-Muzeyyen, planın, "Filistin davasını tasfiye" amacı taşıdığını savundu.

Muzeyyen, Filistinli gruplardan plana karşı mücadele için ortak bir metot belirlemelerini ve ulusal birliği sağlamalarını istedi.

Trump’ın sözde barış planı

ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, sözde barış planını bugün açıklayacağını duyurmuştu.