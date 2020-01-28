Mersin'de internet kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı
Haber Giriş:
Mersin'in Silifke ilçesinde internet kablosu hırsızlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Keben Mahallesi'ndeki internet kablolarının kesildiğini belirleyen ekipler, bölgede inceleme başlattı.
Yaklaşık 500 metre kablo, merdiven ve makas bulan jandarma, ormanlık alana saklanan 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, ifadelerinde, 5 ay önce Mut ilçesinde de 350 metre kablo çaldıklarını, bunların bir kısmını hurda olarak sattıklarını, kalanını ise samanlıkta sakladıklarını anlattı.
Ekiplerce, samanlıkta yapılan aramada, çalıntı kabloların bir kısımı bulundu.