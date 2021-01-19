Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de 1-18 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.
Osmanye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-18 Ocak'ta uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda 36 kilo 816 gram esrar, 712 gram sentetik uyuşturucu, 11,73 gram eroin, 11 kök Hint keneviri, 112 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 11:42
- 11:47
- 11:42
- 11:47
- 11:40
Sıradaki Haber
65 yaş üstü için seyahat izin belgesi gerekli mi? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz