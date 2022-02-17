Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de su tankeri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde su tankeri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, bir evin önündeki su tankerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu, su tankeri kent merkezindeki bir evin önünde bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı, su tankeri sahibine teslim edildi.
Etiketler: Osmaniye Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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