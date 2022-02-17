Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bünyan’da yağışsız havalar hizmete dönmeye devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışsız havaları değerlendirmeye devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde araç ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışsız havaları değerlendirmeye devam ediyor.
Ekipler ilçe genelinde araç ve yaya yollarında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, çeşitli nedenlerden dolayı bozulan asfaltlarda rotmiks çalışması yapılarak oluşan çukurlar dolduruldu.
Kış şartları nedeniyle yaya yollarında hasar gören yerler onarıldı.
Ayrıca Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hava koşulları uygun olduğu müddetçe bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının da sürdürüleceği belirtildi.
Son Haberler
- 17:54
- 17:49
- 17:51
- 17:48
- 17:47
Sıradaki Haber
Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz