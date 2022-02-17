Zonguldak'ta, madencilere sahte sağlık raporu düzenleyerek Türkiye Taşkömürü Kurumunu (TTK) 835 bin lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "resmi belgede sahtecilik" suçundan haklarında dava açılan 308 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ereğli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında madenci, sendikacı ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen maden işçileri, ilçedeki özel hastaneden aldıkları sağlık raporlarında herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını savundu.

Evde sıkıldığı ve işe gitmek istemediği için rapor aldı

Mahkeme Başkanı, "Evde canım sıkılıyordu, o gün işe gitmek istemedim. Ben de gidip hastaneden bir günlük rapor aldım, işe gitmedim." şeklinde emniyette verdiği ifadesinin doğru olup olmadığını sorduğu maden işçisinin, "Evet, evde canım sıkılıyordu" yanıtı vermesi üzerine "Ne güzel işmiş, değil mi?" dedi.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.