Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 7 sokak köpeği ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde boş bir arazide, 7 sokak köpeği ölüsü bulundu. Ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı.
Konya'nın Ereğli Belediyesi'nde görevli Mehmet Baygut, dün gece Kutören mevkisinden sokak köpeklerinin ölü bulunduğu ihbarının yapıldığını söyledi.
Sabah bölgeye giden Baygut ve ekip arkadaşları, 7 sokak köpeğinin telef olduğunu gördü.
Olaylı ilgili inceleme ve adli işlem başlatıldı.
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