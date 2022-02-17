Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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