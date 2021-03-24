Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.
Akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, ana cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte aksama yaşanmazken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.
Vatandaşlar, suyu kendi çabasıyla boşaltmaya çalışırken, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su dolan yerlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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