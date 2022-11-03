Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobille polis aracı çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Hastane kavşağında polis aracıyla çarpıştı.
Kazada, 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Polis Trafik Kazası
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