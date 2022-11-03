Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği üyeleri, Karaman ve bisküvisinin tanıtımını yapmak için "Buğdayın Hikayesi" isimli bir proje geliştirdi.

Yapılan çalışmayla 20 kişilik ekip Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salon zeminine 300 bin adet bisküvi kullanarak buğday başağı motifi çizecek.

[Fotoğraf: İHA]

7 gün sürecek çalışmanın ardından tamamlanması planlanan dünyanın en büyük mozaik bisküvisi, 10 Kasım'da düzenlenecek törenle vatandaşların beğenisine sunulacak.

3 ton bisküvi kullanılacak

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Duru, dünyanın en büyük mozaikleme bisküvisinin geçmişte Japonya'ya da 300 metrekare olarak yapıldığını anlatarak, "Buğdayın Hikayesi Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden olan Canhasan Höyüklerindeki buğdaydan başlayan bir hikaye. Günümüze kadar gelmiş ve bu proje kapsamında dünyanın en büyük mozaik bisküvisini 10 Kasımda burada yapacağız. Derneğimizin çalışmaları kapsamındaki en önemli projemiz bu. Bizim buradaki çalışmalarımız 800 metre kare üzerine. Yaklaşık 300 bin adet bisküviden yapılacak. Çalışmalarımıza başladık. 10 Kasım'da tamamlamış olacağız. Çalışma kapsamında 3 tona yakın bisküvi kullanılacak" dedi.