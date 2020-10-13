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Osmaniye'de midibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de işçi taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'de alınan bilgiye göre, Gülin Macit idaresindeki 31 P 0761 plakalı otomobil, Toprakkale-Erzin kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 GS 787 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile midibüsteki 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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