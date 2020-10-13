Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Akşehir ilçesinde 10 Ekim'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan ve daha sonra teslim olan şüpheli tutuklandı.
Üç gün önce aralarında husumet bulunan E.K'yi tartışma sonrasında pompalı tüfekle yaralayan T.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: KonyaSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:16
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