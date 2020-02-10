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Osmaniye'de kuşlar için doğaya yem bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kış şartlarında zorluk yaşayan kuşlar için dağcılar tarafından doğaya yem bırakıldı.
Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Osmaniye'nni Kadirli ilçesi yakınlarındaki Karatepe Aslantaş Milli Parkına gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde hayvanları da unutmadı.
Dağcılar, yanlarında getirdikleri yemleri plastik şişelere doldurarak hazırladıkları yemlikleri kuşlar için ağaçlara astı.
Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, üyeleriyle düzenledikleri doğa yürüyüşünde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken kuşları da unutmadıklarını kaydetti.
Etiketler: OsmaniyeSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:05
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