Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Osmaniye'de, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Bir ihbarı değerlendiren Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyayla köyünde ormanlık alana operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bölgede, define aramakta kullanılan elektronik cihazın da yer aldığı çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.