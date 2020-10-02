Öğrenci ve velileriyle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, projenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirildiğini belirtti.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi ve satranç takımı verildiğini kaydeden Yılmaz, "Evlatlarımızın eğitimi bizim en önemli önceliklerimizden biri. Bu nedenle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından hayata geçirilen 'Hayata Gülümse Projemiz' kapsamında çocuklarımıza kırtasiye malzemeleri dağıtıyoruz. Geçtiğimiz günde vakfımız tarafından ihtiyacı olan çocuklarımıza çalışma masalarını teslim edildi. Projeye destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Aykut Bulut da proje kapsamında 141 çocuğun ziyaret edildiğini anlatarak, "Vakfımızdan öksüz ve yetim yardımı alan 97 hanede 157 çocuk bulunmaktadır. İlk etapta yapılan hane ziyaretleri sonucunda kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan 101 çocuğumuzun kırtasiye ihtiyaçları hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla karşılanmıştır." dedi.