Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T.E. ve Ş.A'nın uyuşturucu satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu kiralık aracı Aydıntepe ilçesinde durduran ekipler, araçta ve şüphelilerin evlerinde, 37,65 gram kubar esrar, 92 uyuşturucu hap, tabanca, şarjör ve mermi, hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek ve içmek için kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T.E. ve Ş.A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.