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Güncel
AA 06.06.2023 20:04

Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Osmaniye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen serginin açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarıyla Türkiye'de üçüncü olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu başarı gerçekten büyük bir gayretin, sistemli ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Osmaniye olarak Allah'ın izniyle her alanda yeter ki çalışalım, yeter ki inanalım hep ilk üçte yer alacağımıza inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

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