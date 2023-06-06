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Güncel
AA 06.06.2023 19:45

Kırşehir'de din görevlilerine vekaletle kurban bağışı bilgilendirmesi yapıldı

Kırşehir Müftülüğü tarafından din görevlilerine vekalet yoluyla kurban bağışı kampanyası konusunda bilgi verildi.

Kırşehir'de din görevlilerine vekaletle kurban bağışı bilgilendirmesi yapıldı

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülük konferans salonunda düzenlenen programda, din görevlileri 2023 yılı Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban kesim kampanyası hakkında bilgilendirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sunumda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Mahmut Bektaş, kurban ibadetinin toplum içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşliğe katkı sağladığını, yardımlaşma ve dayanışma bilincini canlı tuttuğunu ifade etti.

"Vekalet yoluyla kurban kampanyası, hayır yarışında bir fırsattır"

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının yürüttüğü vekaletle kurban kesim organizasyonunun 30 yıldır sürdüğünü belirten Bektaş, "Vekalet yoluyla kurban kampanyası, hayır yarışında bir fırsattır. Bu kampanya sayesinde ismini bilmediğimiz, tanımadığımız nice kardeşimize ulaşarak onların dualarını alıyoruz. Kampanyanın önemini en yakınımızdan başlayarak, şehrimizdeki bütün insanlara duyurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Müftü Vekili Sami Özgün, İl Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, ilçe müftüleri, Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri ve müftülük çalışanları katıldı.

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların il ve ilçe müftülüklerine şahsen bağışta bulunabileceği gibi kentin çeşitli noktalarına kurulacak bağış stantlarında da işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

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