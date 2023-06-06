Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.06.2023 19:05

Kenya'da polis vergi zammını protesto eden göstericilere müdahale etti

Kenya polisi, vergi zammını protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kenya'da polis vergi zammını protesto eden göstericilere müdahale etti
[Fotograf: AFP]

Başkent Nairobi'de toplanan göstericiler, bayrak, pankart ve düdüklerle meclis binasına yürüdü.

Vergi zammını protesto için yürüyüş düzenleyen göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Gösterilere katılan Sarah Ndugn, yaptığı açıklamada, "Haksız vergi artışının yükünü çekmeyeceğiz. 2023 Maliye Yasası ekonomik zorluklarımızı sadece derinleştiriyor." dedi.

İş insanı James Ochieng ise hükümetin insanları dinlemesi gerektiğini ve atılan adımların sıradan insanlar için hayatı zorlaştıracağını belirtti.

Kenya'da hükümet gelir elde etmek için 2023 Maliye Yasası ile vergi oranlarını artırmayı planlıyor.

Hükümetin vergi kararı farklı kesimler tarafından eleştirilere neden oldu.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
Kars'ta 600 kınalı kekik doğaya bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:04
AB'nin sağlık kurumları koronavirüs aşılarının güncellenmesini istedi
19:02
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi 14 kişi gözaltına alındı
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:59
İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen Filistinli bebek toprağa verildi
18:57
Etiyopya, Tigray'da "etnik temizlik" yapıldığı iddialarını reddetti
18:44
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Kiev rejimi yeni bir terör suçu daha işledi
TİGEM, 46 tay satarak 10 milyon 480 bin lira gelir elde etti
TİGEM, 46 tay satarak 10 milyon 480 bin lira gelir elde etti
FOTO FOKUS
Yakın tarihin "patlatılan" barajları
Yakın tarihin "patlatılan" barajları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ