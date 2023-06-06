Kenya'da polis vergi zammını protesto eden göstericilere müdahale etti

Başkent Nairobi'de toplanan göstericiler, bayrak, pankart ve düdüklerle meclis binasına yürüdü.

Vergi zammını protesto için yürüyüş düzenleyen göstericilere biber gazıyla müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AFP]

Gösterilere katılan Sarah Ndugn, yaptığı açıklamada, "Haksız vergi artışının yükünü çekmeyeceğiz. 2023 Maliye Yasası ekonomik zorluklarımızı sadece derinleştiriyor." dedi.

İş insanı James Ochieng ise hükümetin insanları dinlemesi gerektiğini ve atılan adımların sıradan insanlar için hayatı zorlaştıracağını belirtti.

Kenya'da hükümet gelir elde etmek için 2023 Maliye Yasası ile vergi oranlarını artırmayı planlıyor.

Hükümetin vergi kararı farklı kesimler tarafından eleştirilere neden oldu.