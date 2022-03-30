Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen şenlikte, yöresel yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

Şenliğe katılan Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Yardımcısı Cezmi Yavuz ve davetliler stantları gezerek hazırlanan yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Serdar Sevmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgi ve becerilerini ekleyerek hazırladıkları yiyecekleri katılımcıların beğenisine sunduklarını söyledi.

Bu yıl ilkini düzenledikleri şenliklere ilginin yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Sevmez, "Öğrencilerimizin hazırladığı yöresel ürünlerden oluşan yiyecekleri misafirlerin beğenisine sunuldu. Kaymakamımız sayın Vehbi Bakır ve diğer katılımcılardan tam not aldı. Emeklerine sağlık." diye konuştu.