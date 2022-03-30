Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında “Şehitler Ormanı” oluşturuldu.

Düziçi ilçesinde Ormancılık Haftası çerçevesinde Düziçi Orman İşletme Şefliği'nin ev sahipliğinde Oluklu Çunur köyünde “Şehitler Ormanı” oluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte şehit aileleri, çocuklar ve vatandaşlar tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi. Dikilen her bir fidana da şehitlerin isimleri verildi. ‘Yanan Ormanlar Küllerinden Yeniden Doğuyor’ sloganı ile gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, şehit aileleri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.