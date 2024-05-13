Osmaniye'de Engelliler Haftası etkinlikleri yürüyüş ile başladı

Osmaniye'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla “Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi.

Engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek amacıyla protokol mensupları ve engelli sivil toplum örgütleri katılımıyla Atatürk Caddesinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydan'ında açılan sergide son buldu.

Engelli bireylerin hazırladığı yiyecek, giyecek ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, geliri engellilere bağışlanacak sergide, engellilerce hazırlanan yiyecek, giyecek, takı ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Engelliler adına farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Altınok Körler Derneği Başkanı ve Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Ziya Demez, "Türkiye engelliler haftası nedeniyle bir sergi açtık 3 gün devam edecek. El emeği göz nuru olan ürünleri arkadaşlarımız sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı sergimize davet ediyoruz" dedi.