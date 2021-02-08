Kadirli ilçesinde alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Uygulama ve operasyonlarda 12,5 gram sentetik kannabionid, 4 gram esrar ve bir evde hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 75 kişi ve bir iş yerine toplam 277 bin 194 lira idari ceza uyguladı.