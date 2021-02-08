Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de asayiş uygulamaları : 12 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında 12 kişi gözaltına alındı.
Kadirli ilçesinde alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde çeşitli uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.
Uygulama ve operasyonlarda 12,5 gram sentetik kannabionid, 4 gram esrar ve bir evde hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.
Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 75 kişi ve bir iş yerine toplam 277 bin 194 lira idari ceza uyguladı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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