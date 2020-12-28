Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de aranan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarda uygulama yaptı.
Uygulamada, hakkında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü cezaevine gönderildi.
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