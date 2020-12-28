Aile ve toplum hizmetlerinden, çocuklara, kadınlara, engelli ve yaşlılara, şehit yakını ve gazilere yönelik hizmetlerle geniş bir hizmet ağı olduğunu belirten Çiçek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün Batman’da büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında binlerce vatandaşa ulaştıklarını aktaran Çiçek, vatandaşlara maddi ve sosyal destekte bulunduklarını aktardı. Bu kapsamda evde bakım hizmetlerinden 6 bin 249 vatandaşın yararlandığını aktaran Çiçek şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza 2020 yılında birey başı bin 544,61 TL olmak üzere toplam 118 milyon 486 bin 641 TL ödeme yapıldı. Özel bakım hizmetleri kapsamında ise 112 vatandaşımıza toplam 4 milyon 433 bin 226 TL ödeme gerçekleştirildi. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 1099 vatandaşımıza da 13 milyon 172 bin 125 TL nakdi destek yapılmıştır.”

2020 yılında 12 bin 198 ailenin doğum yardımı aldığını bildiren Çiçek, bu ailelere 5 milyon 645 bin 254 Türk Lirası destek sağlandığını vurguladı.

Arz odaklı yürütülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında il müdürlüğü olarak 14 bin 44 hanede 62 bin 642 vatandaşı ziyaret ettiklerini söyleyen Çiçek, yapmış oldukları diğer çalışmaları söyle sıraladı:

“Engelli vatandaşlara da ulaşımdan ve kendilerine tanınan indirimlerden yararlanmaları için 765 engelli kimlik kartı verildi. Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi adı altında Aile Eğitimi ve İletişim, Hukuk, Medya, Sağlık, İktisat ve Evlilik Öncesi Eğitimi alanlarında 4 bin 179 vatandaşımıza alanında uzman personelimiz tarafından eğitimler verilirken Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme merkezimiz tarafından 950 vatandaşımıza psiko-soyal destek verilmiştir.

Öte yandan Şehit ve Gazi birimi tarafından şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları olmak üzere 818 aile ziyareti gerçekleştirildiğini ifade eden Çiçek, yapılan ziyaretlerde şehit ve gazi yakınlarına verilen hakları ile ilgili genel bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi.