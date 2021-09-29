Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 579,65 gram cıva ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 579,65 gram cıva ile çeşitli maddelerin ele geçirildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, satılması yasak olan maddelerin bulunduğu belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin, adreslerdeki aramasında, 579,65 gram cıva, 487,08 gram demir ve kalsiyum içeren madde, 35,97 gram sıvıyla karıştırılmış demir, kalsiyum ve cıva içeren toz madde, 148,34 gram kalsiyum içeren madde, 5 şırınga ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "tehlikeli madde kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Osmaniye
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