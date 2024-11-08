Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.11.2024 14:39

Osmaniye’de 450 üreticiye zeytin fidanı dağıtıldı

Osmaniye’de, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, 450 üreticiye 57 bin 200 zeytin fidanı dağıtıldı.

Osmaniye’de 450 üreticiye zeytin fidanı dağıtıldı

Vali Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen fidan dağıtım töreninde, kenti zeytin üretiminde daha ileri seviyelere taşımak istediklerini belirtti.

Çiftçilere desteğin devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "Valilik olarak bütün imkanlarımızla üreticilerimizin hep yanında yer almaya gayret ediyoruz. Bugün de 450 çiftçimize 57 bin 200 fidan dağıtılıyor. Çiftçilerimizin yararına hangi proje olursa hep destek olduk, olacağız. İnşallah zeytin üretimi ve markalaşmada Osmaniye'mizin hak ettiği en iyi yere gelmesi en büyük arzumuzdur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere zeytin fidanı dağıtıldı.

ETİKETLER
Fidan Osmaniye Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Okullarda ilk ara tatil başladı
15:15
Bakan Yumaklı: Hiçbir şekilde hiçbir hayvana eziyet edilmesini kabul etmiyoruz
14:45
ABD'nin California eyaletinde orman yangını nedeniyle 132 yapı yok oldu
15:23
Bakan Fidan: Türkiye-Yunanistan ilişkileri olumlu yönde ilerliyor
14:44
TİTCK Ulusal Kontrol Laboratuvarına uluslararası tescil
14:42
Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğüne seçtiği Wiles, stratejik yetkilere sahip olacak
Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran çocukları hediyeleriyle mutlu ettiler
Halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran çocukları hediyeleriyle mutlu ettiler
FOTO FOKUS
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ