Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Adana'da ekmek dağıtım firmasında çalışan Mehmet İ. ve Suriye uyruklu Sabır Şeyh Y., merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir şarküteriye gitti.
Araçlarından ekmek indiren Mehmet İ. ve Sabır Şeyh Y.'e, yüzünde cerrahi maske bulunan kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Mehmet İ. ve Sabır Şeyh Y., 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.